Dos fofinhos aos selvagens. Estas são as melhores fotos de animais de 2019

Dentro ou fora do seu habitat natural, os animais são frequentemente apanhados em situações cómicas, fascinantes e misteriosas. Este ano não foi exceção.

Desde o gato que adotou um esquilo órfão à águia que voou sobre as as montanhas e glaciares de Chamonix-Mont-Blanc, em França, com uma câmara de 360 graus são várias as imagens incríveis captadas pelos fotógrafos da Reuters. Mostramos-lhe algumas delas na galeria de imagens acima.

