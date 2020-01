"Drama humano." Encontrado corpo de criança que viajava clandestinamente em trem de avião

Cauda avião da Air France © Yoan Valat/EPA (arquivo)

O corpo de uma criança "com cerca de dez anos" foi encontrado, esta quarta-feira, no interior do trem de aterragem de um avião da Air France proveniente da Costa do Marfim.

O voo AF703 liga Abidjan a Paris © AIRNAV

O Boeing 777, voo AF703 que liga Abidjan a Paris, descolou do país africano na terça-feira à noite. Num comunicado de imprensa, a companhia aérea confirma a morte de um "passageiro clandestino" sem especificar a idade, exprime condolências e fala em "drama humano".

"Além da tragédia humana, o caso indica uma grave falha de segurança no aeroporto de Abidjan", declarou à agência AFP uma fonte de segurança da Costa do Marfim, questionando-se como uma criança de dez anos acede a um avião e se a mesma terá beneficiado de alguma cumplicidade.

Nos últimos anos, vários passageiros clandestinos, nomeadamente de adolescentes africanos, foram encontrados mortos de frio ou esmagados no porão do trem de aterragem.

Nestes espaços, as temperaturas descem aos -50°C entre os 9.000 e 10.000 metros, a altitude a que os aviões voam. As caixas do trem não são aquecidas nem pressurizadas.