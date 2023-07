Drone cai próximo de uma universidade militar em Moscovo

Moscovo © Alexander Nemenov/AFP

Um dos dois drones que caíram esta segunda-feira em Moscovo atingiu uma zona próxima de uma universidade militar, numa área da capital onde existem vários edifícios do Ministério da Defesa da Rússia, noticiaram as agências internacionais.

Um drone [aparelho aéreo não tripulado] caiu na avenida Komsomolski, partindo as janelas de pelo menos duas lojas, uma delas especializada na venda de vinhos da Crimeia, segundo a agência de notícias EFE.

O tráfego na avenida Komsolmolski, que deixou de ser permitido após a queda do drone, já foi retomado e decorre normalmente.

Segundo Christo Grozev, investigador do portal de jornalismo Bellingcat, nesta região atacada estão vários prédios da direção dos serviços de informação do Ministério da Defesa da Rússia.

O segundo drone caiu na avenida Lijachov, num centro empresarial em construção, partindo vidros do 17.º e 18.º andares numa área de 50 metros quadrados.

"Hoje, por volta das 04h00, horário local (02h00 em Lisboa), houve ataques com drones em dois edifícios não residenciais. Não houve danos graves ou vítimas", disse o autarca de Moscovo, Sergei Sobyanin, na rede social Telegram.

Anteriormente, o Ministério da Defesa russo afirmou ter impedido "uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com dois aparelhos aéreos não tripulados contra instalações na região de Moscovo".

O Ministério russo indicou que "os dois drones ucranianos foram neutralizados e acabaram por cair", acrescentando que não houve vítimas.

A tentativa anterior de ataque contra Moscovo ocorreu em 4 de julho, quando o Ministério Defesa afirmou ter frustrado um "ataque terrorista" com cinco 'drones' lançados pela Ucrânia contra Nova Moscovo, distrito administrativo da capital russa, e a região de Moscovo.

Em 21 de junho, a Rússia informou o abate de três drones que tentavam atacar instalações na região de Moscovo.

Em maio, ocorreram dois ataques importantes na capital russa, um contra vários prédios de apartamentos que causaram "pequenos danos" e outro contra a cúpula do Palácio do Senado, que faz parte do complexo do Kremlin na Praça Vermelha.