Drone salva rapaz de afogamento em Valência. Veja as imagens

Em Espanha, um sistema pioneiro de salvamento envolvendo drones ajudou a salvar um adolescente de 14 anos que se encontrava em dificuldades no mar agitado da praia do Porto de Sagunto, em Valência.

Durante o salvamento, cujas imagens foram captadas pelo próprio aparelho, o drone lança um colete salva-vidas junto ao local onde o jovem se encontrava em apuros, o que o ajudou a manter-se a salvo até à chegada da equipa de resgate que concluiu o salvamento.

O rapaz foi transportado para o hospital local, mas, apesar do susto, teve alta no dia seguinte.

A pioneering drone lifeguard service rolled out across Spanish beaches saved the life of a 14-year-old boy this month as he struggled against a powerful tide off a beach in Valencia, its operators said https://t.co/exQx2AVFID pic.twitter.com/DNzX6JYCds - Reuters (@Reuters) July 25, 2022

Este salvamento, que ocorreu no início do mês, foi o quinto levado a cabo com o auxílio do sistema de drones de vigilância e resposta rápida que entrou em funcionamento em Sagunto em 2017.

"Desde junho, já realizámos cinco intervenções lançando coletes salva-vidas a partir do ar, enquanto ganhamos tempo para que os socorristas cheguem ao local", disse o autarca, Darío Moreno, citado pelo El País.

Adrián Plazas, o diretor-geral da empresa responsável pelo serviço, a General Drones, explica o adolescente resgatado na praia de Sagunto se encontrava "muito exausto", com os "braços caídos e com a cabeça para trás, numa resposta instintiva ao afogamento".

Aflito, o jovem, que não foi identificado, começava nessa altura a engolir água, mas graças ao colete salva-vidas lançado pelo drone e a chegada rápida dos socorristas, conseguiu salvar-se.

Pensado para suportar o vento, a humidade e a exposição solar, a principal função do sistema é a vigilância e prevenção, sendo o resgate o último recurso. A rapidez com que os aparelhos atuam, largando coletes salva-vidas ou boias às vítimas, é determinante num salvamento.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), todos os anos morrem afogadas mais de 230 mil pessoas em todo o mundo.