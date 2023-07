Drones ucranianos atingem depósito de armas na Crimeia

A ponte de Kerche, na Crimeia © AFP

A Ucrânia atacou esta manhã um depósito de armas na Crimeia, península anexada por Moscovo em 2014. As autoridades russas já tinham encerrado a ponte de Kerche ao transito rodoviário por temerem um ataque com drones como o da ultima segunda-feira.

Entretanto, a circulação de comboios foi também suspensa. No Telegram, o chefe do governo russo da Crimeia reconheceu que um drone das forças ucranianas causou uma forte explosão, sem causar feridos.

Contudo, por precaução as autoridades decidiram retirar a população num raio de cinco quilómetros em torno do paiol alvo do ataque.

A Rússia acusa também Kiev de ter usado bombas de fragmentação para atacar uma vila dentro do território russo. O governador da região de Belgorod, cidade que faz fronteira com a Ucrânia, afirma que as forças ucranianas usaram as armas fornecidas pelos EUA contra a vila de Zhuravlevka.