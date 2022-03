Duas dezenas de autocarros retiraram civis de Mariupol

© Maxar Technologies/AFP

Por TSF 22 Março, 2022 • 18:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um comboio humanitário composto por 21 autocarros e vários camiões com ajuda humanitária saiu esta manhã de Zaporizhya em direção a Mariupol, revelou a ministra ucraniana para a Reintegração dos Territórios Temporariamente Ocupados, Irina Vereshuk.

Os autocarros estiveram nas zonas de Berdyansk, Mangush e Nikolske entre as 9h00 e as 10h00 locais, de onde saíram com destino novamente a Zaporizhya. Apesar de ter admitido que os lugares disponíveis eram insuficientes para retirar todos os civis, Vereshuk apelou aos interessados que se mantivessem "organizados" e garantiu que ninguém vai ser deixado para trás, prometendo a realização diária de evacuações. "É até tirarmos todos da cidade", sublinhou.

A mesma governante adiantou também que as autoridades estão a tentar garantir o transporte de combustível até Berdyansk, com o objetivo de garantir que os residentes de Mariupol que queiram sair pelos próprios meios possam abastecer os carros gratuitamente.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA