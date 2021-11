Duas explosões no Uganda fazem vários feridos. Polícia diz tratar-se de um ataque

© Flickr

Duas explosões foram sentidas na capital do Uganda, Kampala, esta terça-feira e fizeram vários feridos, avança a AFP que cita residentes e a imprensa local. De acordo com a agência noticiosa, a Cruz Vermelha enviou uma equipa para os locais da explosão perto do parlamento e da estação central da polícia.

A polícia adianta que se trata de um ataque cujo responsável está a ser investigado.

O diretor do do Internet Exchange Point do Uganda, Kyle Spencer, ouviu as explosões e disse que as duas explosões aconteceram com um minuto de intervalo entre elas, acrescentando que a estrada do parlamento está fechada.

As autoridades do Uganda reforçaram a segurança no mês passado, após a explosão de uma bomba num restaurante dos arredores de Kampala e que provocou a morte a sete pessoas.

Uma organização ligada ao grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque do dia 23 de outubro contra o restaurante.

Dois dias depois deste atentado, uma bomba acionada por um atacante suicida fez dois mortos, numa paragem de autocarros da capital.