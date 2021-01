Duas juízas foram mortas a tiro no Afeganistão

Cabul © EPA

Duas juízas do Supremo Tribunal do Afeganistão foram mortas a tiro em Cabul, na capital, palco de vários atentados nos últimos meses, anunciaram as autoridades afegãs.

"Infelizmente, perdemos duas juízas no ataque de hoje", informou Ahmad Fahim Qaweem, porta-voz da instituição, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

As duas mulheres dirigiam-se para o local de trabalho, quando "homens armados atacaram o veículo" em que seguiam, tendo o motorista ficado ferido, precisou a mesma fonte.

Segundo o porta-voz da Polícia de Cabul, Ferdaws Faramarz, o ataque deu-se no centro da cidade, às 08h30, hora local (04h00 em Lisboa).

Os assassínios seletivos de jornalistas, políticos e defensores dos direitos humanos são cada vez mais frequentes no país, com Cabul e várias províncias a registarem um aumento da violência nos últimos meses.

As autoridades afegãs e Washington atribuíram estes ataques aos talibãs, apesar de o grupo extremista Estado Islâmico ter reivindicado alguns atentados.

A 10 de janeiro, um antigo jornalista afegão que era porta-voz da Força de Proteção Pública Afegã (APPF) morreu em Cabul, juntamente com dois colegas, na explosão de uma bomba colocada na berma da estrada.

A 7 de janeiro, pelo menos 23 civis e membros das forças de segurança morreram em diferentes ataques no Afeganistão.

Há vários meses que a capital e diferentes províncias afegãs são palco de um recrudescimento da violência, apesar das negociações de paz entre os talibãs e o Governo afegão a decorrer em Doha, desde setembro.

Os Estados Unidos estão a retirar as forças norte-americanas do terreno, no quadro das negociações de Doha, por decisão da administração do Presidente Donald Trump.