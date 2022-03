Duas mulheres esfaqueadas no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque

As duas mulheres não correm risco de vida © Jamison McAndie/Unsplash

Por Lusa 12 Março, 2022 • 23:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Duas mulheres ficaram este sábado feridas, depois de terem sido esfaqueadas, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA), nos Estados Unidos, revelaram fontes policiais.

De acordo com as autoridades, as duas mulheres foram feridas cerca das 16h15 locais (21h15, hora de Lisboa), tendo sido hospitalizadas, mas não correm risco de vida.

O jornal New York Times escreve que a polícia procura um homem alegadamente relacionado com o caso e, citando uma testemunha, afirma que as duas mulheres feridas trabalham no museu.

O ataque levou à evacuação e encerramento ao público do MoMA, um dos mais concorridos museus de arte no centro de Manhattan, em Nova Iorque.