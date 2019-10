Duas pessoas detidas por homicídio e tráfico humano no caso dos 39 mortos em camião

Esta é já a terceira detenção desde a descoberta dos 39 corpos no camião © Simon Dawson/Reuters

Por Rita Carvalho Pereira 25 Outubro, 2019 • 12:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polícia britânica revelou, esta sexta-feira, que duas pessoas foram detidas por suspeitas de envolvimento no caso dos 39 corpos encontrados no contentor de uma camião, no Reino Unido.

Pub Pub

De acordo com as autoridades, citada pela agência Reuters, os suspeitos são um homem e uma mulher, ambos com 38 anos, oriundos no Norte de Inglaterra. Os dois suspeitos foram detidos sob as acusações de tráfico humano e homicídio.

Pub Pub

Também o condutor do camião, um homem de 25 anos natural da Irlanda do Norte, tinha sido detido e continua sob custódia policial.

As autoridades estão ainda a analisar o sistema de GPS do camião que transportava os corpos, para perceber os movimentos que a viatura fez até ser encontrada no Reino Unido.

As 39 pessoas encontradas mortas terão viajado pelo menos durante 10 horas debaixo de temperaturas de -25ºC, antes de chegarem à fronteira da Bélgica, de onde seguiram para Inglaterra. As autoridades belgas, que abriram uma investigação paralela, disseran ao jornal britânico The Guardian que as vítimas já estariam dentro do camião muito antes de terem entrado no país.

A polícia britânica encontrou 39 corpos no contentor de um camião, esta quarta-feira, numa zona industrial em Essex, no Reino Unido. O Governo da China confirmou que os corpos deverão pertencer a cidadãos de nacionalidade chinesa e acusou a Europa de não fazer o suficiente para travar o tráfico de seres humanos.

Notícia atualizada às 13h05