Duas pessoas morrem em França devido ao mau tempo

As chuvas fortes que atingem as regiões de Var e dos Alpes Marítimos desde sexta-feira provocaram pelo menos duas mortes. O sudeste do país está em alerta vermelho e centenas de habitações ficaram inundadas.

Há, ainda, pelo menos dois feridos, que foram apanhados por uma enxurrada de água e lama.

Além do sul de França também Génova, em Itália, em sido palco de chuvas fortes. Há ruas inundadas que mais parecem rios, vários edifícios ficaram edifícios isolados e registam-se também deslizamentos de terras e cortes de energia.