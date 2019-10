Segundo ataque na Alemanha. Duas pessoas morreram em tiroteio numa sinagoga

Polícia forma cordão policial depois de um tiroteio na sinagoga de Halle, na Alemanha © REUTERS

Um tiroteio em frente a uma sinagoga em Halle, na Alemanha, resultou na morte de duas pessoas e de vários feridos, avança a agência Reuters. A polícia já fez saber que está à procura dos suspeitos.

No entanto, a imprensa divide-se naquele que terá sido o local do crime. De acordo com a televisão Ntv, o tiroteio terá ocorrido num restaurante turco de fast food, enquanto o jornal diário Bold refere que os tiros foram disparados nas imediações de uma sinagoga.



Uma testemunha que se encontrava no local disse à Ntv que o agressor estava vestido com uma farda militar e usava um capacete ou máscara, levando na mão uma pistola automática e o que parecia ser uma granada de mão.



A polícia pediu à população que permaneça vigilante e não saia de casa, adiantando que vários dos atiradores fugiram dentro de um veículo e acrescentou ter enviado "reforços significativos" para o local.

De acordo com a agência Reuters, que cita o jornal Bild, foi também atirada uma granada de mão num cemitério judeu.

A polícia local explicou que se ouviram vários tiros e que os suspeitos fugiram dentro de um carro, mas um dos que alegadamente estiveram envolvidos no ataque foi já detido.

O ataque ocorreu no Yom Kipur, o dia da Expiação, dos dias mais importantes do ano para os judeus, quando estes jejuam por mais de 24 horas.

Mais tarde, ocorreu um segundo ataque numa cidade do leste da Alemanha, situada a 15 quilómetros de Halle, em Landsberg.

Notícia em atualização