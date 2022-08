Duas pessoas resgatadas após colapso de ponte na Noruega

Por Carolina Quaresma com AFP 15 Agosto, 2022 • 14:29 Partilhar este artigo Facebook

Duas pessoas foram resgatadas, esta segunda-feira, na sequência do colapso de uma ponte no rio Gudbrandsdalslagen, no sul da Noruega. O acidente aconteceu quando um automóvel e um camião atravessavam a estrutura de madeira e aço.

A polícia, citada pela agência de notícias AFP, adianta ter resgatado ambos os motoristas, garantindo que estão bem.

"Não se pode dizer com toda a certeza se havia outras pessoas na ponte, mas nesta fase não temos informações sobre quaisquer pessoas que pudessem ter caído à água", disse o polícia Terje Krogsad ao canal TV2, citado pela AFP.

A ponte, com apenas duas faixas e um passeio para peões, foi inaugurada em 2018 e tem 148 metros de comprimento e dez metros de largura.