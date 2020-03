Rapto, tortura e regresso forçado. Sheik do Dubai sequestrou filhas e ameaçou ex-mulher

© AFP

Por Sara Beatriz Monteiro 05 Março, 2020 • 17:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Supremo Tribunal do Reino Unido deu como facto provado que o sheik do Dubai Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum foi responsável pelos crimes de rapto, regresso forçado, tortura e por uma campanha de intimidação contra a ex-mulher e duas filhas.

De acordo com a BBC, o caso ganhou particular relevância há oito meses e, esta quinta-feira, o tribunal deu razão à ex-mulher do sheik, a princesa Haya Bint Al-Hussain, que fugiu de Dubai no ano passado, com os dois filhos, por temer pela vida.

O tribunal considerou que o sheik foi também responsável pelo sequestro e pelo regresso forçado de duas filhas de um outro casamento: Shamsa e Latifa.

A BBC explica que a sheika Shamsa fugiu da propriedade da família em Surrey, Inlgaterra, em 2000, sendo depois capturada em Cambridgeshire por agentes do sheik. A jovem terá sido sedada e levada à força de volta ao Dubai, onde permanece em cativeiro.

Já Latifa fez duas tentativas frustradas de fugir da família do pai, em 2002 e 2018. Depois da primeira tentativa, foi presa no Dubai durante mais de três anos. Da segunda vez, foi capturada no mar, na costa indiana, e voltou à força para o Dubai, onde permanece em prisão domiciliária.