Durão Barroso substituído por Bradley Fried na presidência do Goldman Sachs

O antigo administrador do Banco de Inglaterra Bradley Fried será anunciado na próxima semana como o novo presidente do Goldman Sachs International, substituindo Durão Barroso, que se mantém como líder dos conselheiros internacionais, noticia a Sky News.

Bradley Fried, que deixou o cargo de presidente do Tribunal do Banco da Inglaterra há seis meses, substituirá Durão Barroso.

O antigo primeiro-ministro português assumiu a presidência não executiva do banco de investimento norte-americano em 2016, após ter deixado a presidência da Comissão Europeia, em outubro de 2014.

De acordo com a Sky News, Durão Barroso, que atualmente é Chairman e diretor não-executivo o banco sediado em Londres, será a partir de fevereiro presidente da Goldman Sachs International Advisors, onde irá aconselhar os executivos do banco em questões estratégicas globais.

Além do cargo no Goldman Sachs, Durão Barroso foi reconduzido este mês na presidência da Aliança Global para as Vacinas (GAVI).

O antigo primeiro-ministro português tinha sido nomeado presidente da GAVI em 29 de setembro de 2020.