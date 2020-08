"É como abrir a porta do forno." Temperaturas superam 54º no Vale da Morte

Por Dora Pires com Carolina Rico 17 Agosto, 2020 • 13:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os termómetros no Death Valley (Vale da Morte), na Califórnia, Estados Unidos, chegaram este domingo aos 54,4ºC. O pico de calor foi atingido às 15h41 pela estação meteorológica de Furnace Creek, situada perto da fronteira com Nevada.

Como é exatamente sentir uma temperatura superior a 50º? Em declarações à TSF, o ultramaratonista Carlos Sá conta que é como "quando se cozinha um assado no forno e, ao abrir a tampa, vem aquele bafo quente. É isso que estamos a sentir constantemente".

Em 2013 Carlos Sá venceu a ultramaratona de Badwater, uma corrida de 227 quilómetros e mais de 24 horas disputada na zona do Vale da Morte.

Para correr neste "local extraordinário", como descreve, é necessário o apoio de uma equipa dedicada a garantir a alimentação e hidratação dos atletas, assim como estratégias para baixar a temperatura corporal.

No dia da competição que venceu, em julho de 2013, estavam 54 graus de temperatura ambiente e mais de 80 graus no solo. Mas isso não impediu Carlos Sá de cumprir a prova a uma velocidade média de 10 quilómetros por hora.

Carlos Sá conta como é correr no Vale da Morte 00:00 00:00

"O corpo humano tem uma adaptação inacreditável", lembra. Para se habituarem à temperatura, os ultramaratonistas que correm no Vale da Morte precisam de chegar ao local uma semana mais cedo. No primeiro dia, Carlos Sá conta que só conseguia correr meia hora, no segundo dia corria uma hora e ao quarto dia "já estava completamente aclimatizado".

Os resultados ainda são preliminares, mas, a confirmar-se, este valor pode representar a temperatura mais elevada alguma vez registada de forma confiável em todo o planeta.

Isto porque, apesar de no passado já terem sido registados temperaturas mais elevadas, como de 58ºC na Líbia, em 1922, ou 55ºC na Tunísia, em 1931, os investigadores têm vindo a descartar assinalar recordes por suspeita de erro humano, problemas com o tipo de termómetro utilizado e inconsistências com outras temperaturas na região.

Também no Vale da Morte foi efetuada uma leitura de 56,7ºC em 1931, considerada a temperatura mais alta alguma vez registada no mundo, mas muitos meteorologistas questionam o rigor deste recorde, explica o The Guardian.