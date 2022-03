"É e continuará a ser ucraniana." Exército russo está nos arredores de Kherson

© Oleg Petrasyuk/EPA (arquivo)

O exército russo chegou esta terça-feira à cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, perto da Crimeia controlada por Moscovo, e está a criar postos de controlo nos arredores, disse o presidente da câmara da cidade.

"O exército russo está a instalar pontos de controlo nas entradas de Kherson", disse o presidente da câmara Igor Kolykhayev no Facebook. "Kherson é e continuará a ser ucraniana", disse.

O Presidente russo Vladimir Putin ordenou às tropas russas que atacassem a Ucrânia na semana passada. As forças armadas russas invadiram a Ucrânia a partir de vários pontos, incluindo da Crimeia.

Vídeos de meios de comunicação social locais em Kherson mostraram o exército russo a entrar na cidade.

"Hoje, sou responsável pela vida da nossa cidade e forneço proteção da forma que as nossas capacidades o permitem", disse Kholykhayev, que pediu às pessoas que não deixassem as suas casas fora das horas de recolher obrigatório. "O maior valor que esta cidade tem são as vossas vidas", continuou.

"Isto não é uma luta, isto é uma guerra", disse Igor Kolykhayev. Kherson tem uma população de cerca de 280 mil habitantes e situa-se a norte da península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

A Rússia afirmou ter sitiado a cidade no domingo. O exército russo diz também que controla a cidade portuária de Berdyansk, que fica a noroeste da Crimeia, no Mar de Azov. A Rússia enfrentou uma resistência feroz na Ucrânia no seu avanço sobre o país.

