É maior do que um país e ameaça os pinguins. Missão urgente ao maior icebergue do mundo

A ilha de Geórgia do Sul, um território ultramarino britânico no Oceano Atlântico, está a ser ameaçada pelo maior icebergue do mundo. O bloco de gelo gigante chama-se A-68A e tem mais de 4 mil km² (quase duas vezes o tamanho do território inteiro do Luxemburgo).

Este pedaço de gelo desintegrou-se da Antártica em 2017 e tem andado à deriva no oceano desde então. Mas agora as correntes oceânicas estão a conduzi-lo até às águas da plataforma continental que rodeia a Geórgia do Sul, ameaçando o ecossistema da ilha.

Os cientistas temem que o icebergue destrua o habitat da vida marinha, uma vez que estas águas são ricas em fitoplâncton (organismos aquáticos microscópicos) e krill (pequenos animais semelhantes ao camarão), a base da cadeia alimentar para animais como os pinguins, focas e baleias. A diminuição da temperatura da água na região é outra das preocupações dos investigadores.

"Se o icebergue chegar à ilha, pode ficar lá até 10 anos. E isso seria um problema enorme", afirma Geraint Tarling, especialista em oceanografia biológica, em declarações ao jornal The Guardian.

É por isso que os investigadores do British Antarctic Survey vão embarcar, em janeiro, numa missão urgente: uma viagem de três dias, a bordo de um navio, até ao icebergue.

Quando o navio dos cientistas chegar ao gigante de gelo, estes irão estudar os animais da zona e lançar dois robôs submarinos para medir a salinidade, a temperatura e os níveis de fitoplâncton da água na zona em redor do icebergue. Os robôs submarinos irão patrulhar a região durante quatro meses e transmitir a informação recolhida aos investigadores.

"Apesar de os icebergues serem comuns, nunca lidámos com nada deste tamanho, por isso é inédito para nós", nota Geraint Tarling.