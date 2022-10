"É o maior privilégio da minha vida." Sunak apresenta-se como próximo PM britânico

Rishi Sunak © Tolga Akmen/EPA

Horas após saber que é o próximo primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador, Rishi Sunak dirigiu-se aos britânicos e prometeu que "a maior prioridade" é ter o "partido e o país unidos" para ultrapassar "os desafios" do futuro.

Numa pequena declaração aos jornalistas, Sunak confidenciou que assumir o cargo de líder dos conservadores é "o maior privilégio" da sua vida, mas não esqueceu "desafios profundos a nível económico" do país. "Prometo que vos servirei com integridade e humildade e trabalharei todo o dia para servir o povo britânico", concluiu.

Numa declaração esta segunda-feira, em Londres, poucas horas depois da desistência da candidata rival remanescente à liderança dos conservadores e ao cargo de primeiro-ministro, Sunak começou por prestar homenagem à antecessora Liz Truss "pelo seu serviço público dedicado ao país".

"Ela conduziu com dignidade e elevação um tempo de grandes mudanças e em circunstâncias excecionalmente difíceis, tanto no país como no estrangeiro", reconheceu.

Liz Truss esteve no posto apenas seis semanas e ficará na história como tendo cumprido o mandato mais curto como chefe de Governo.

O antigo ministro das Finanças Rishi Sunak será o novo primeiro-ministro do Reino Unido graças ao apoio esmagador do grupo parlamentar do Partido Conservador, que fez desistir a única adversária.

A adversária de Sunak, Penny Mordaunt, anunciou a desistência minutos antes do encerramento do prazo para a confirmação das nomeações, que obrigavam à apresentação do apoio de pelo menos 100 dos 357 deputados do Partido Conservador.

De acordo com o presidente do Comité 1922, o conselho do grupo parlamentar que organiza as eleições internas, Graham Brady, apenas Rishi Sunak conseguiu apresentar uma candidatura válida.