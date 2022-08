"É preciso continuar a acreditar na diplomacia como caminho para o cessar-fogo na Ucrânia"

A embaixadora Ana Paula Zacarias foi secretária de Estado dos Assuntos Europeus © Global Imagens (arquivo)

A representante permanente de Portugal nas Nações Unidas, Ana Paula Zacarias, avisa que a guerra na Ucrânia ainda vai durar muito tempo. À margem da escola de verão da Comissão Europeia, que este ano decorre na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, a embaixadora portuguesa sublinha que o caminho vai continuar a ser o da diplomacia.

"É preciso continuar a acreditar que com diplomacia chegaremos a um momento em que é possível alcançar um cessar-fogo. Infelizmente, creio que este conflito vai ficar connosco durante muito tempo ainda", avisa Ana Paula Zacarias, em declarações à TSF.

Com a guerra na Ucrânia no horizonte, Ana Paula Zacarias apela a que não se esqueçam outros conflitos, seja na Ásia, África ou no Médio Oriente. Neste quadro, a embaixadora lembra o papel fulcral da União Europeia no campo político e humanitário.

"Por muito importante que este conflito (na Ucrânia) seja e por muita repercussão internacional tenha, há outros conflitos ativos em todo o mundo. Há uma guerra na Síria, há conflitos no Mali, há guerras noutras regiões no mundo para as quais não podemos fazer de conta que não existem", lembra, sublinhando o papel fundamental da UE.

"A UE financia cerca de um quarto do Orçamento das missões de paz das Nações Unidas, a UE é o maior doador de fundos para ajuda humanitária do mundo, a UE é o maior financiador de ajuda ao desenvolvimento."

Num esforço de manutenção da paz mundial, Ana Paula Zacarias destaca a importância de manter o diálogo com as várias potências mundiais, como a China. Para a embaixadora portuguesa, é fundamental continuar as relações diplomáticas com Pequim.

"A China é um parceiro muito importante para nós ignorarmos. Temos de ter esse diálogo, temos de conseguir ter essa perceção do que a China quer fazer. A China é um parceiro em muitas áreas, nestas questões do clima, por exemplo, e por isso é preciso manter um diálogo", salienta a embaixadora, lembrando, no entanto, que a China tem problemas complexos de direitos humanos e não vê a democracia como os europeus.

Nesta conversa, à margem da escola de verão organizada pela representação da Comissão Europeia em Portugal, Ana Paula Zacarias elogia ainda o esforço e o trabalho desenvolvido pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, durante os últimos meses marcados pelo regresso da guerra à Europa.