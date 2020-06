"É tempo para quotas? As empresas continuam demasiado... brancas"

Reprodução de parte da capa da Bloomberg Business Week ©

Por Ricardo Alexandre 18 Junho, 2020 • 08:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No diário australiano West Australian, há uma obra-prima da pandemia... "A balada da Covid"... é a crítica rendida ao novo álbum de um senhor chamado Bob Dylan.

Na manchete do EL País, Populares e socialistas chocam por causa do fundo europeu... o Executivo teme que a atitude do PP, maior partido da oposição, que apoia um controlo férreo sobre o plano europeu de recuperação económica, prejudique a Espanha... No El País há também uma entrevista de duas páginas a Woody Allen. O Cineasta diz que "ao ser inocente, acreditou que não devia explicações a ninguém... Leio também na capa que a Alemanha isola sete mil pessoas por causa de um foco na indústria de processamento de carnes... na Renânia do norte-Westfalia pelo menos 657 pessoas deram positivo desde o início da semana num matadouro e numa fábrica de embalagens; sete mil estão em quarentena. Na página 4, está o perigoso choque nos Himalaias entre soldados chineses e indianos com várias dezenas de mortos nos últimos dias... Modi, o PM indiano, adverte a China contra possíveis provocações... no artigo de opinião Luís Bassets chama-lhe "Manobras para a quarta guerra mundial".

No económico 5Dias, leio que a Ibéria, companhia aérea espanhola, negoceia com a construtora de aviões Airbus e retira catorze aviões de longo curso...

No La Vanguardia, Catalunha encarrilha a normalidade frente à ponte de São João... aos feriados que estão aí á porta que o São João é santo padroeiro também na região catalã...

Mas o La Razón fala num "alerta por um ressurgimento global" da Covid... além do já referido caso alemão, fala de um aumento de 85% de casos em Espanha e do confinamento de 22 milhões de habitantes em Pequim que receia transformar-se num novo Wuhan...

Em Israel, no Jerusalem Post, fala-se do regresso do serviço de comboios e dos eventos culturais apesar de os casos estarem a subir...

O Fígaro lembra que faz hoje 80 anos que o general De Gaulle, a partir de Londres, fez o apelo à resistência dos franceses contra a ocupação nazi... um apelo contra a renúncia, titula o Fígaro e é piscadela de olho quando se sabe que o presidente Macron pode renunciar para forçar a convocação de eleições antecipadas...

Na revista LÉxpress: "onde nos leva a América", um artigo sobre as obsessões que vão desembarcar em França... Na foto de capa aparece Joe Biden, mas aí... por estar à frente nas sondagens.

No diário Nouvel Economiste, a manchete é com o que parecem ser os limites da inteligência artificial...

Mas há mundo mais terra a terra...

No Jornal de Angola, há tratores... Angola já monta tratores na zona económica especial... uma linha de produção de três mil unidades por ano. Dá também conta de uma tragédia ambiental: quatro mil tartarugas morreram este ano na costa angolana.

NO USA Today, garante-se que não há crise no abastecimento de carne nos Estados Unidos... e há uma mulher negra que se destaca como possibilidade de vir a ser a candidata vice-presidente ao lado do democrata Joe Biden... Keisha Lance Bottoms, a autarca de Atlanta, onde um homem foi morto pelas costas pela polícia, a senhora Bottoms ganhou holofotes nacionais pela resposta que deu ao caso e aos protestos que se levantaram na cidade. O USA Today fala no caso dela mas também de outros autarcas negros em cruzada para mudar a polícia, no fundo, para mudar o sistema e a expressão está lá no título da notícia em que a foto é de outra mulher, autarca, London Breed, com uma irmã que morreu por overdose, um irmão na cadeia, um primo morto pela polícia.

Reprodução de parte da capa da Bloomberg Business Week

A Bloomberg Business Week, revista económica americana, pergunta: "É tempo para quotas?"... E acrescenta: "na prática são ilegais, as quotas raciais, mas as empresas continuam demasiado... brancas".