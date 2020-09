Nem pássaro, nem super-homem. Aviões cruzam-se com mochila a jato por cima de LA

© Wikimedia commons

O piloto do voo 1997, da American Airlines, que tinha saído de Filadélfia e se preparava para aterrar em Los Angeles, foi o primeiro a contactar a torre de controlo para dizer que tinha acabado de passar por um "tipo" com uma mochila a jato.

O controlador perguntou se a pessoa tinha aparecido no lado esquerdo ou direito, o piloto disse que ele estava a cerca de 300 metros do lado esquerdo.

30 segundos depois o comandante de um avião da Jet Blue contactou também a torre do aeroporto para dizer que uma pessoa numa mochila com propulsores tinha acabado de passar por eles.

O controlador aéreo tomou a decisão de avisar todos os aparelhos que naquela altura sobrevoavam o aeroporto internacional para estarem atentos, dando indicações sobre a localização do homem.

Os pilotos estão habituados a pássaros, aviões e até drones, mas foi a primeira vez que se viram confrontados com alguém a quase mil metros de altitude numa mochila a jato. Este é um dispositivo de uso individual criado nos anos 60, foi a grande atração na abertura dos jogos olímpicos de 1984, em Los Angeles, e normalmente só é usado por profissionais.

Um especialista em aeronáutica, ouvido pelo New York Times, defendeu que o risco desta situação é enorme. Não se trata apenas do facto de a pessoa poder colidir com o aparelho, mas também de poder ser engolida pelos motores, fazendo o avião despenhar-se.

Além disso, o aeroporto internacional de Los Angeles é um dos mais movimentados dos Estados Unidos, o que faz aumentar o perigo de um incidente.

Tanto o FBI como a Agência que trata da segurança aérea estão a investigar este caso e a tentar identificar o responsável. Essa pessoa pode ser acusada de violar as regras de voo. Recentemente, e por causa da ameaça dos drones, a agência norte-americana de aeronáutica restringiu as regras proibindo o voo de qualquer objeto no espaço aéreo dos aeroportos.