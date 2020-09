"É uma máscara ou um paraquedas?" Alunos gregos revoltados com máscaras gigantes

© Direitos Reservados/Twitter

É uma máscara, ou um paraquedas? É isso que muitos estudantes na Grécia perguntam ao receber o equipamento de proteção à entrada da escola.



Uma medida governamental que acabou em fiasco. Um erro nas medidas, fez com que 500 mil máscaras de distribuição gratuita para a comunidade escolar fossem extremamente grandes.

Desde segunda-feira, os estudantes gregos têm enchido as redes sociais com fotos onde mostram as suas caras totalmente cobertas com o equipamento de proteção individual que, entretanto - e graças ao bom-humor - ganhou uma nova designação: são as "máscaras paraquedas".



O fabricante já veio garantir que respeitou à letra as instruções dadas pelo governo. O vice-ministro da saúde afirma que houve "um mal-entendido" e o erro "será corrigido".