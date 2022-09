"É uma perda para a política." D. Duarte Pio diz que Isabel II "tinha uma grande influência"

© Tolga Akmen/EPA

D. Duarte Pio de Bragança refere que a morte da rainha Isabel II, do Reino Unido, é uma grande perda para todos os países da Commonwhealth e considera que também é uma perda para a política.

"Para os países da Commonwealth, sobretudo para Inglaterra e Escócia, é uma perda grande. Para toda a gente que a considerava parte da sua família. Tinham uma visão quase familiar, como aliás nas outras monarquias que eu conheço na Europa. Por outro lado, é uma perda para a política, porque embora ela nunca tivesse tomado posições públicas em matéria de política, mas em particular tinha uma grande influência", refere o duque de Bragança à TSF.

O autoproclamado sucessor da coroa portuguesa esteve com Isabel II em várias ocasiões e recorda: "Havia ocasiões em que havia mais pessoas, era mais uma receção, e havia ocasiões que era em família. Aí, de facto, estava muito mais à vontade, mas, pelo menos perante mim, nunca ouvi dar nenhuma opinião sobre a política inglesa. Falava sobre outros assuntos de ordem moral e social que a preocupavam. Ao mesmo tempo, também elogiou bastante a comunidade portuguesa na Inglaterra."

"Tanto aqueles que tinham empregos e trabalhos mais modestos, como aqueles que são importantes na ciência ou nas finanças. Sempre elogiou muito essa comunidade e lembrou-se muito da receção que teve em Portugal, na sua primeira visita oficial em que havia centenas de milhares de pessoas nas ruas para a aclamar", complementa.

Olhando para o futuro, D. Duarte Pio refere que Carlos III, sucessor de Isabel II, vai ter desafios pela frente.

"Tem contra ele alguns proprietários de imprensa, infelizmente, e algumas pessoas da construção civil que não gostavam das suas intervenções no campo da proteção do ambiente e da arquitetura inglesa. Mas creio que ele agora terá que tomar mais cuidado nas suas opiniões, porque como rei fica com outra responsabilidade", acredita o duque de Bragança.

No entanto, segundo D. Duarte Pio, "tem uma enorme popularidade entre a juventude e entre as pessoas que se dedicam às grandes causas do nosso tempo" e lembra que "um dos problemas que ele teve com o primeiro-ministro Boris Johnson foi por ter-se queixado da expulsão dos emigrantes clandestinos".

Isabel II morreu esta quinta-feira aos 96 anos. Com a morte da rainha do Reino Unido, Carlos III sobe ao trono.