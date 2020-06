Economia americana em crise e com "incerteza significativa"

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal Americana © Eric Baradat/AFP

A economia dos Estados Unidos da América (EUA) está a enfrentar uma crise profunda com "incerteza significativa", alertou esta terça-feira o presidente da Reserva Federal Americana (Fed), Jerome Powell, numa audição no Congresso, em Washington.

Citado pela agência Associated Press (AP), Powell alertou que quanto mais tempo durar a recessão pior será o efeito no emprego e nas empresas, durante o mesmo testemunho, em que sublinhou que a Fed está empenhada em usar todas as ferramentas ao seu dispor para absorver o impacto da crise gerada pela pandemia de Covid-19.

Mas o presidente da instituição vincou que "uma recuperação total é improvável" até que o público esteja confiante na contenção da doença, alertando que uma crise prolongada poderia ter graves consequências sobretudo para os trabalhadores com salários mais baixos, que foram mais atingidos pelo impacto da pandemia.

Powell, que irá ser ouvido no Congresso durante dois dias, disse esta terça-feira que "quanto mais tempo durar a crise, maior será o potencial para danos a longo prazo causados pela perda permanente de empregos e encerramento de empresas".

O presidente da Fed avisou que longos períodos de desemprego "podem afetar as capacidades dos trabalhadores e as suas perspetivas de encontrar emprego" e destacou ainda que a pandemia coloca "riscos elevados" aos pequenos negócios.

"Se uma pequena ou média empresa entrar em falência porque a economia está a recuperar muito lentamente, perdemos mais do que só essa empresa", adiantou, vincando que "estes negócios estão no coração da economia e resultam do trabalho de várias gerações".

Powell assegurou que a Fed estava "empenhado em usar todas as ferramentas ao seu dispor para apoiar a economia e ajudar a assegurar que a recuperação deste período difícil seria tão robusta quanto possível".

Desde março, a Fed avançou com várias medidas, incluindo a compra de quantidades elevadas de obrigações do tesouro e hipotecárias para injetar liquidez nos mercados, além de ter implementado diversos programas para manter o crédito a fluir na economia. Esta semana, a entidade anunciou que iria também começar a comprar obrigações corporativas para ajudar as empresas.

Estas ações ajudaram a que as bolsas tenham negociado em alta nas últimas semanas. A Fed prevê que a economia americana recue 6,5% este ano e cresça 5% no próximo.