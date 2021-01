Economia dos EUA recua 3,5% em 2020, pior ano desde 1946

© Jim Lo Scalzo/EPA

Por Lusa 28 Janeiro, 2021 • 16:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A economia norte-americana teve em 2020 o seu pior ano desde 1946, com uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,5% face a 2019, indica uma estimativa preliminar hoje divulgada pelo Departamento do Comércio.

No quarto trimestre, o crescimento foi de 4% em ritmo anualizado, uma medida que compara o Produto Interno Bruto (PIB) ao do trimestre precedente e projeta a evolução para o ano inteiro, mas segundo o modo de cálculo utilizado pelas outras grandes economias, o crescimento seria de 1%.

Em 2019, a economia norte-americana tinha registado um crescimento de 2,1%.

Nos últimos três meses, a economia dos Estados Unidos desacelerou devido a um aumento de casos de Covid-19, um abrandamento muito acentuado em relação ao aumento anualizado do PIB de 33,4% registado entre julho e setembro.

Mas, dois trimestres consecutivos de crescimento não foram suficientes para reparar os danos causados pela Covid-19, que levaram a uma queda do PIB de 5% no primeiro trimestre e de 31,4% no segundo trimestre.

Os danos no mercado laboral também permanecem, com um total de 18,3 milhões de pessoas a receberem apoio por estarem no desemprego, mais 2,3 milhões em relação à semana anterior.

O número total de beneficiários subiu bastante devido a um prolongamento das ajudas decidido pelo Congresso, segundo dados publicados hoje pelo departamento do Trabalho.

Na semana passada, as inscrições iniciais para subsídio de desemprego foram 847.000.