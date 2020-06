Economia espanhola com a maior queda em 50 anos no 1.º trimestre

Kiko Huesca/EPA © Uma esplanada na Plaza Mayor, em Madrid

A economia espanhola caiu 5,2% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao anterior, como resultado da covid-19, o que significa uma queda sem precedentes desde que estas séries estatísticas começaram a ser feitas, há meio século.



O Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol confirmou esta terça-feira que este declínio foi o resultado de uma queda no consumo das famílias (6,6%), no investimento empresarial (8%) e na habitação (5,9%), bem como do colapso das exportações (8,2%) e das importações (6,6%).



O impacto da COVID-19 no emprego é maior nas horas trabalhadas, que caíram 5% em relação ao trimestre anterior, do que nos postos de trabalho equivalentes a tempo inteiro, que caíram 1,9%.



Por outro lado, o crescimento homólogo (em relação ao mesmo trimestre do ano anterior) do PIB foi de -4,1%, que contrasta com o aumento de 1,8% verificado no trimestre anterior.



Estes valores coincidem com as taxas avançadas pelo INE espanhol em 30 de abril.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 502 mil mortos e infetou mais de 10,20 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (125.928) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,56 milhões).



Seguem-se o Brasil (58.314 mortes, mais de 1,36 milhões de casos), Reino Unido (43.575 mortos, quase 312 mil casos), a Itália (34.744 mortos e mais de 240 mil casos), a França (29.813 mortos, mais de 200 mil casos) e a Espanha (28.346 mortos, quase 249 mil casos).

