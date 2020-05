Economia francesa pode enfrentar a pior quebra desde 1948

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

Por Carolina Rico 27 Maio, 2020 • 08:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A economia francesa pode contrair 20% no segundo trimestre deste ano, o que representa um quinto do Produto Interno Bruto (PIB= daquele que é dos principais motores da economia europeia.

A confirmar-se será queda mais severa desde que começou a ser feita a contabilidade social no país, em 1948.

O instituto nacional de estatística INSEE, consultada pela AFP, nota que a retoma da economia, com reabertura do comércio, está a arrancar de forma "prudente" depois das medidas de contenção da pandemia de Covid-19.

Segundo as estimativas da INSEE, o PIB francês está atualmente a quatro quintos do nível pré-crise comparado com dois terços durante o período de confinamento.

Já confiança dos consumidores baixou dois pontos percentuais em maio depois de já ter caido oito pontos percentuais em março.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19