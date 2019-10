Egito revela detalhes de 30 túmulos antigos encontrados em Luxor

Os sarcófagos encontrados no Egito © DR

A autoridade de antiguidades do Egito revelou os detalhes de 30 caixões de madeira antigos descobertos recentemente na cidade de Luxor, no sul do país. Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, disse este sábado aos jornalistas que os caixões, com inscrições e pinturas, foram encontrados na necrópole de Asasif, na margem oeste do rio Nilo, perto de Luxor.

O responsável afirmou que os caixões eram para homens, mulheres e crianças da 22.ª dinastia (945 a.c. a 715 a.c.), e foram recolhidos e escondidos por um padre, por receio de serem saqueados. Segundo Mostafa Waziri, os caixões estavam em duas camadas, com os que estavam no topo atravessados sobre os que estavam abaixo.

O Egito tem feito publicidade às suas descobertas arqueológicas, na esperança de revitalizar o setor do turismo, que foi gravemente atingido pela turbulência após a revolta de 2011.