El Gordo, a lotaria espanhola que dá milhões de euros em prémios

Por TSF 22 Dezembro, 2022 • 09:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os sonhos de uma vida mais confortável para os espanhóis ganham uma esperança redobrada no dia 22 de dezembro de cada ano. O El Gordo, nome da lotaria natalícia de 'nuestros hermanos', é um evento nacional e há poucos céticos que conseguem passar ao lado do sorteio.

Em cada rua e em cada esquina há pequenas cabinas que servem de intermediárias para os milhões de euros sorteados todos os anos. Há um ano, o número 86.148 valia quatro milhões de euros, o maior prémio de 2021.

Ouça as explicações pela correspondente da TSF em Madrid, Joana Rei. 00:00 00:00

Um ano depois, os números voltam a rodopiar nas duas tômbolas: de um lado as bolas com os números dos felizes contemplados e do outro o respetivo prémio. Tudo sorteado em simultâneo. Isto faz com que, durante horas, a maioria dos espanhóis esteja com um olho, ou um ouvido, ligado ao anúncio dos premiados.

A tradição fica ao gosto de cada um: uns partilham os décimos com os amigos e familiares, outros apostam sempre no mesmo número e ainda há os que deixam a escolha ao critério do vendedor.

Quando a data do sorteio começa a aproximar-se, as filas nas administrações de lotaria crescem a cada dia que passa. A Doña Manolita, em Madrid, tem a fama de distribuir os melhores prémios do país.

Mais do que um sorteio de lotaria, o El Gordo é uma das tradições mais arraigadas da época natalícia espanhola. Este ano, o maior prémio vale 12,5 milhões de euros e será conhecido pela hora de almoço.

Mas, caso não saia, o que importa é a convicção de que para o ano é que é.