El Gordo: milhões repartidos por toda a Espanha

Por Ricardo Alexandre 23 Dezembro, 2020

O El Gordo foi El Gordiño... a grande lotaria de Natal espanhola tem vários premiados... Está na capa do El País com destaque para o numero premiado 72897... El Gordo reparte milhões de Punta Umbria a Réus... o prémio foi para toda a Espanha, de Salamanca a Vigo, de Zamora a O Grove e Madrid. Uma boa parte dos quase 700 milhões de euros do primeiro prémio caíram para a localidade turística e pesqueira de Punta Umbria, em Huelva.

Unidos podem e de que maneira. As autorizações de venda de armas ao estrangeiro crescem 650% no primeiro semestre de governo PSOE e Unidas Podemos. 22 ,5 mil milhões, um valor superior à venda de armas, em conjunto, nos anos de 2018 e 2019... A notícia na primeira página do El País conclui dizendo que a pandemia atrasou muitas das entregas.

Na manchete do Voz da Galiza, "Permitidas as viagens para reencontros familiares"... os galegos podem movimentar-se até às 23h, onze da noite, do dia 25... 11 mil agentes da polícia vão vigiar o cumprimento das normas...

Na manchete do Vanguardia, o fecho total para dois municípios catalães... O Govern, o governo catalão fecha a Cerdanya e Ripollés durante quinze dias... também na primeira página, a França reabre a fronteira com o Reino Unido... a foto de capa é de uma imensa fila de camiões, uma fila vezes 20... são vinte faixas de rodagem, completamente apinhadas de camiões na foto de William Edwards da AFP...

O assunto tem chamada de capa no francês Fígaro... a cólera dos motoristas rodoviários bloqueados em Calais... mas os temas em maior destaque na capa são o ator Claude Brasseur... morreu ontem... o Fígaro diz que está agora no "paraíso dos comediantes"... e a notícia de que o governo renuncia a impor a vacinação obrigatória... face aos protestos suscitados por um texto que reservava ao primeiro-ministro a possibilidade de impor uma vacinação obrigatória de facto, o ministro da saúde, Olivier Véran, adiou sine die o exame desse projeto-lei.

No Le Monde, "verdadeiras e falsas pistas sobre a origem do vírus"... o jornal faz uma viagem pelas hipóteses, abandonadas ou plausíveis, nomeadamente aquela que fala em acidente de laboratório... o editorial do jornal leva o titulo "China, o dever da transparência"...

Com a Torre Eiffel em fundo e polícias em primeiro plano numa bela foto de Cyrill Zanettacci, o Liberation tem o seguinte título: Polícia, os maus azuis. Acusações de violência ou de racismo, recrutamento posto em causa...o Libération mergulha na crise existencial das forças da ordem, sob pressão há vários anos...,

No La Libre da Bélgica Claude Basseur também está na capa, ao lado uma jovem a votar... os israelitas chamados às urnas pela quarta vez em dois anos...

Na Folha, no Brasil, "São Paulo terá fase vermelha contra covid no Natal e no Ano Novo"... apenas serviços essenciais, como saúde es upremercados, abrirão; cidades do litoral discutem ações... em artigo de opinião, Gregório Duvivier diz que é preciso cancelar o Natal.