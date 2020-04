El País: a humanidade carece de líderes para esta batalha

A machete do El País © El País

O tempo. Faz falta tempo para os coronabonds. Quem o diz é Jean Claude Juncker, o ex-presidente da Comissão Europeia, na primeira do El País, no canto superior esquerdo. O destaque na capa vai para a entrevista com o ministro da Inclusão, Segurança social e Migrações, José Luís Escrivá, que diz que !depois de um sismo, investe-se em infraestruturas, aqui, tenta-se proteger os rendimentos!! Num artigo de opinião no El País, um dos autores e intelectuais mais na moda, Yuval Noah Harari, afirma que a humanidade carece de líderes para esta batalha!

O diário ABC fala de uma morte silenciosa. No título, "Guerra casa a casa", uma reportagem que fala da falta de testes e do colapso em hospitais e morgues.

Um grande acordo nacional por Espanha, escreve o La Razon, na primeira página, ao falar na sondagem que revela que 74% defende a necessidade de um grande pacto entre os partidos para sair da crise política; a mesma sondagem revela que a maioria entende que o Governo não improvisou na crise e que o confinamento vai durar mais.

No La Vanguardia, Sanchez apela ao PP e às autonomias para sair da crise.

No Correo Vasco, lê-se que 230 mil trabalhadores do País Basco, dos setores da construção e da indústria, voltam ao trabalho a pouco e pouco.

No Voz da Galiza, puxa-se por dados que, supostamente, revelam que a região na fronteira norte de Portugal está a sair mais rápido da crise. Tem a menor taxa de letalidade e a segunda mais baixa de casos positivos.

No Málaga, o título bem poderia ser só Málaga hoje... Mas, para se compreender, acrescento que Málaga começa a distribuir a partir de hoje 372 mil máscaras.

No Le Figaro, o Papa Francisco na primeira página e o apelo na linha de Guterres para um cessar-fogo mundial. Na manchete, o novo coronavírus assalta os Estados Unidos: o país lidera, já tem mais de 1 milhão de casos.

Nos Estados Unidos, precisamente, o USA Today diz que o desemprego já atinge 17 milhões de pessoas e fala num estado "hediondo".

No Washington Times, é a limpeza profunda, a elevada procura por empresas de descontaminação.

E em Angola, no jornal O País, PIM é o plano de investimentos e modernização que pode ficar comprometido por causa da Covid 19. Na primeira página deste jornal angolano, uma história daquelas que parece enredo de filme de Hollywood: um homem, Daniel Augusto, dado como inocente depois de 14 anos preso.

No Hoje Macau, uma mão cheia de tudo: são as medidas do Governo, muitos milhares de patacas, para distribuir pelos cidadãos para enfrentar a crise.

