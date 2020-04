El País: "Bruxelas propõe um fundo contra a crise de 1,6 mil milhões"

Por Ricardo Alexandre 23 Abril, 2020 • 07:28 Partilhar este artigo Facebook

No Brasil, o jornal O DIA, diz em manchete que o Rio (Rio de janeiro, claro) pode ter pelo menos 3200 casos de covid-19 fora das estatísticas... na mesma edição, vemos uma foto da marginal carioca,,,, não dá para perceber se é Copacabana, Ipanema, Leblon, mas há 3 polícias de máscara e calções a caminhar... Guarda Municipal sempre de prontidão.

Na Folha de São Paulo, apenas disponível a edição digital, o novo ministro da saúde, Teich confirma general como seu número 2 e fala em plano de saída de isolamento... ou seja, presença crescente de militares no governo e um realinhamento do ministério com as ideias do presidente da república... Ministro diz que "Brasil não sobrevive um ano parado" e que impactos na economia podem gerar reflexos na saúde... O Brasil já conta quase três mil mortos.

Leio no El País que o coronavírus entrou em Espanha em fevereiro por 15 vias distintas. Na manchete, "Bruxelas propõe um fundo contra a crise de 1,6 mil milhões"... um pouco acima da própria proposta espanhola hoje na mesa do Conselho Europeu, mas não se baseia em dívida perpétua... refere ainda a primeira do El País que o chefe do governo, Pedro Sánchez, falou na segunda-feira com os líderes de França, Alemanha, Itália e Holanda... Por falar em Alemanha, leio ainda na primeira do mais lido jornal espanhol que a justiça alemã abre o primeiro julgamento contra o regime de Bachar al-Assad na Síria por crimes de guerra.

No La Razón: a desescalada é às cegas, a Moncloa (o governo central) pede às comunidades (aos governos regionais) os seus planos...

O diário ABC diz que o Estado de Alarme é um estado de inoperância por cima de uma foto do parlamento onde os deputados parecem cumprir as normas de distanciamento social.

No Vanguardia, pressão sobre a Comissão Europeia para chegar a um fundo de 1,5 mil milhões. O tema é o mesmo na primeira do outro diário catalão, o Periódico que já dá a coisa por garantida: "Bruxelas apresenta um plano de choque de 1.6 mil milhões".

No El Economista, "as empresas exigem reabrir a atividade e Sánchez resiste".

Os desportivos AS e Marca põem um jovem jogador francês, do Rennes, Camavinga, no Real Madrid por 50 milhões... a Marca diz que o resto dos pretendentes já se retiram enquanto o As diz que PSG e Juventus também estão na corrida... na primeira página do ÁS leio que futebol sem público em Espanha até janeiro... sem vacina, os estádios vão continuar fechados. Clubes alertados para uma economia de guerra. O presidente da federação recomenda que se evitem grandes contratações. Não parece que estejam para aí virados... O Sport de Barcelona fala numa dessas contratações milionárias... Contra-ataque por Lautaro... o avançado argentino do Inter de Milão é o principal objetivo do Barcelona que prepara uma oferta final.

Voltando ao tema sempre presente nos jornais generalistas... No Fígaro, faz-se a pergunta: "máscaras e testes: a França vai sair da penúria?"

No Libération... "Confinamento: a família Covid": boas ou más surpresas, a coabitação com os seus próximos, nem sempre uma escolha, põe à prova os laços de intimidade. Na Holanda, nos Países Baixos, escreve o Libé, os trabalhadores do sexto têm dificuldade em manter distâncias.

Nos Estados Unidos, mais uma montanha de dinheiro de ajuda estatal: o Senado dá o OK para 484 mil milhões de dólares, mais de quatrocentos mil milhões de euros para as pequenas empresas. Está na capa do USA Today.

Na revista News China, chamada às armas, "como os esforços para combater a covid-19 vão moldar o nosso futuro coletivo".