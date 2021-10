El País: "o governo de esquerdas cambaleia em Portugal"

©

Por Ricardo Alexandre 27 Outubro, 2021 • 09:14

É António Costa que aparece na foto na primeira página do El País... na legenda: "o governo de esquerdas cambaleia em Portugal"...na página dois podemos ler, "o choque da esquerda encaminha Portugal para eleições antecipadas"... no texto de Tereixa Constenla, há ainda uma caixa dedicada ao voto livre na Madeira... no artigo principal, lemos: "Portugal está a caminho de eleições antecipadas, uma vez que o governo do socialista António Costa ficou sem apoio ao seu projeto de orçamento. Os aliados nesta legislatura, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, anunciam que votarão contra hoje. Costa tentou reconquistar apoio e confessou sua "frustração pessoal" com o possível fim da aliança de esquerda. A convocação das urnas continua nas mãos do presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa".

No Voz da Galiza leio que os galegos vacinados contra a Covid com Janssen vão receber uma segunda dose... a vacina da toma única perde eficácia mais rápido, dizem os cientistas que este jornal cita...

A ONU prevê que o aquecimento global seja de 2,7 graus este século... leio na primeira página do diário catalão La Vanguardia...

Fazer ou morrer: Pode a COP26 salvar o mundo? Manchete da Guardian Weekly... faltam poucos dias para a cimeira do clima em Glasgow. Representantes de 125 países tentam manter vivo objetivo de as temperaturas não ultrapassarem a média de 1,5 graus.

Na edição online do New York Times, democratas preparam plano para taxar bilionarios e gigantes empresariais... uma taxa de imposto mínimo de quinze por cento pode vir a enfrentar obstáculos legais mas o governo Biden aposta no aumento dos impostos aos mais ricos para financiar programas sociais e ambientais..,

No Libération, em França, 20% das camas fechadas, não podem ser utilizadas... é o hospital público em estado crítico.

No Fígaro, "a seis meses do voto a França maus à direita do que nunca"... a última sondagem da Fondapol indica que os temas políticos habitualmente associados à direita se impõem com força na oposição... no editorial intitulado "três direitas", escreve-se que o presidente não pode escapar à direita. E a seguir pergunta-se: "mas a qual direita?".

No Le Monde, em manchete, o "Facebook ultrapassado pela máquina que ele criou"...os efeitos inesperados do algoritmo tornam a rede social difícil de gerir... o editorial do jornal leva o título: "reganhar o controlo". Dá vontade de pôr um gosto ou um coração...

Faltam 100 dias para o arranque dos jogos olímpicos de inverno e o assunto faz manchete no jornal chinês Global Times. Foram revelação as medalhas para assinalar a contagem decrescente... amanhã vão faltar... 99 dias!

No jornal angolano o país, está mais difícil meter mãos à obra em Angola... lemos na manchete que "vigas, vigotas e ripas inflacionam os preços da construção".