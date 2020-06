© Reprodução da capa do jornal USA Today

Começo pelo jornal Americano USA Today... há lágrimas a cair do rosto de uma mulher... em breve vão misturar-se com a máscara que lhe tapa a boca... Uma foto de Seth Harrison para uma manchete com o título "Nação em agonia, convulsão"... as cidades batalham para manter a ordem, no meio de uma torrente de luto, raiva e apelos à paz.

Outros jornais americanos, só na edição digital... No New York Times, autópsia pública e privada coincide: a morte de Floyd foi homicídio. E também: manifestantes são dispersados com gás lacrimogénio para Trump poder posar para a fotografia numa igreja. A igreja de St.John's em Washington que foi atingida pelos protestos. O bispo da capital federal americana, Mariann E. Budde, exprimiu a sua indignação pelo uso de táticas de controle de tumultos para limpar o caminho para o presidente. E conclui assim: "ele não rezou". Ou seja, só lá foi para a fotografia. Acrescenta: "não mencionou George Floyd, não mencionou a agonia das pessoas que têm sido sujeitas a esta horrífica expressão de racismo e supremacia branca há centenas de anos".

No Washintgton Post, "Gás lacriomogénio usado para limpar manifestação pacífica antes de Trump entrar em igreja".

O diário francês Aujourd Hui tem uma reportagem nos Estados Unidos... a foto é dos protestos em frente à Casa Branca... em título: "No coração da América rasgada"...

No El País, "Trump ameaça colocar o exército nas ruas"... O presidente qualifica de atos de terrorismo doméstico aquele que é o pior conflito racial que os Estados Unidos enfrentam em meio século.

Noutro tom...

O espanhol Lá Razón chama-lhe "Assédio racial à Casa Branca"... e no subtítulo que acompanha esta manchete escreve-se: Trump insta os governadores fracos a impor a ordem depois de transcender que foi transferido para o bunker nuclear...

O Daily Telegraph australiano chama-lhe, chama à América dos protestos contra o racismo policial, à América do choque violento entre a polícia e os manifestantes, chama-lhe coisa feia, digo... "A terra da farra"... ou bebedeira. Escreve que o caos e a violência que assolam a América não tem fim à vista com os manifestantes violentos a continuarem os tumultos por todo o país, incendiando edifícios, atacando a polícia e saqueando lojas numa pretensa... pretensa escreve o Daily Telegraph... luta pela igualdade. No subtítulo lemos "protesto feio na América continua inabalável".

Bastante diferente deste olhar australiano a visão do jornal chinês Global Times para este mesmo assunto: "protesto nos Estados Unidos mostra um estado falhado"... aquela categorização que tantas vezes e de modo tão leviano muita gente, sejam poderes públicos, políticos, económicos, média, imputam a países, normalmente mais pobres, economicamente mais frágeis... agora, é o que a segunda potência mundial chama... à primeira. Afirma o Global Times que os tumultos expõem problemas sociais estruturais da América.

Na foto de capa do China Daily, mostra uma manifestação pacífica em frente à esquadra de polícia no coração de Times Square em Nova Iorque... o título é mais sóbrio: violência abala cidades dos Estados Unidos no meio de esforços para restaurar a ordem.