Eleições amanhã em Madrid a pensar em toda a Espanha

Eleições na capital espanhola amanhã... Madrid, chave nacional, lemos na primeira página do El País... as eleições autonómicas definem o futuro do mapa político Espanhol e supõem um conflito sangrento na relação entre PP e Cuidadanos...

No La Vanguardia... Madrid fecha uma campanha atípica com os olhos postos na Moncloa... Sánchez espera um bom resultado para não ver comprometido o próprio governo enquanto Casado procura uma inflexão na política espanhola... na foto de capa, também de Madrid, sendo o Vanguardia publicado em Barcelona, os touros voltam às praças... regresso das corridas para seis mil aficionados com distanciamento, ano e meio depois...

No Voz da Galiza, a Xunta, o governo regional, quer concluir este verão o plano de ajuda para os meus velhos, os idosos, que vivem sós... na Galiza há 126 mil habitações unipessoais com pessoas com mais de 64 anos de idade.

No Figaro, em França, também as eleições regionais... na manchete escreve-se que a direita procura sair da armadilha montada por Macron...

No Liberation, uma grande entrevista com o escritor e jornalista de investigação Roberto Saviano, para quem a crise dos refugiados ilustra bem todas as falhas políticas da Europa.

No britânico Guardian, lemos que um alto dirigente conservador diz que Boris Johnson se deve demitir, se for provado que violou as regras sobre donativos aos partidos.

O Independent diz que as máscaras e o distanciamento se vão manter a partir de junho... mas sobre a entrevista do ministro da saúde o Daily Express diz que já estamos... já está o Reino Unido... na última volta da batalha contra a Covid...

Biden define o seu caminho. O jornal americano USA Today, edição internacional, ainda faz as contas aos primeiros cem dias de Joe Biden, pergunta se ele cumpriu as promessas, diz que o presidente assinou maus ordens executivas que qualquer outro inquilino da casa branca na história recente... em 100 dias 31 leis emitidas por decreto presidencial, contra 33 de Trump, 19 de Obama, 17 de Reagan, 13 de Clinton, 11 tanto de Bush pai como de Bush filho... e na notícia abaixo diz que a vice-presidente Harris assume, abraça a sua identidade.

O Jornal de Angola diz-nos que a segunda dose de vacinação começa hoje... Ismael Mateus escreve sobre a necessidade de criminalizar o discurso do ódio e ficamos também a saber que o novo disco de Paulo Flores já se encontra à venda nas lojas de Lisboa. É sobre a história de Angola, chama-se "Independência".