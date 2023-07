Eleições em Espanha. Jornais falam em debate "áspero" e maioria dá vitória de Feijóo

O líder do Partido Popular, Alberto Núnez Feijóo © Javier Soriano/AFP

Os jornais espanhóis desta terça-feira consideram que o único debate entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro nas eleições de 23 de julho foi "áspero" e a maioria considera que o líder da direita, Núñez Feijóo, saiu vencedor.

O socialista e atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e o líder do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núnez Feijóo, tiveram na segunda-feira à noite o único debate 'cara a cara' da campanha das eleições de 23 de julho.

O jornal El Pais escreve, no principal título da primeira página, que Sánchez e Feijóo se envolveram num "debate áspero" e "tenso" por causa dos pactos com outros partidos.

De um lado estiveram os acordos parlamentares do partido socialista (PSOE) na atual legislatura com separatistas bascos e catalães e, do outro, os acordos de governo que o PP tem feito com a extrema-direita em regiões e municípios e que não rejeita repetir no executivo nacional.

O El Pais diz que Feijóo "se lançou ao ataque" no debate perante um Sánchez "na defensiva", que passou boa parte das duas horas do 'cara a cara' "a repelir ataques", sem conseguir dominar a conversa.

Já o El Mundo escreve, na manchete, que "Sánchez perdeu os nervos e Feijó pediu 'uma maioria contra os extremos'".

Também para este jornal nacional o debate foi "bronco", ou seja, áspero, crispado e com ruído, e nos vários textos de opinião que tem publicados 'online' há unanimidade em considerar que Feijóo venceu o debate.

O El Periódico escreve que "Sánchez desaproveitou o debate e Feijóo resiste" e o La Vanguardia, que se publica em Barcelona, diz que "as alianças de Sánchez e Feijóo protagonizaram um debate áspero".

O Diário Vasco, do Pais Basco, conclui que "Feijó saiu vencedor do debate e encurralou um Sánchez na defensiva".

Também na Galiza, região que Feijóo presidiu durante quatro mandatos, o jornal La Voz de Galícia escreve que o líder do PP se impôs a Sánchez "num debate tenso".

Nenhum dos jornais considera que Sánchez esteve melhor. As sondagens das eleições de 23 de julho dão todas a vitória ao PP sem maioria absoluta, que poderia conseguir com uma coligação com o VOX.

Mas há também sondagens, embora em menor número, que não dão possibilidade de maioria absoluta nem à esquerda nem à direita, deixando de novo a chave do governo em partidos mais pequenos de âmbito regional, incluindo independentistas catalães e bascos, que viabilizaram o atual executivo liderado por Pedro Sánchez, uma coligação do PSOE com a plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos.

As eleições legislativas nacionais espanholas estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas Sánchez antecipou-as para 23 de julho após a derrota da esquerda nas locais e regionais de 28 de maio.

Em desvantagem nas sondagens e no rescaldo da derrota eleitoral de maio, Sánchez propôs ao líder da oposição, Feijóo, seis debates entre os dois, em canais de televisão, durante a pré-campanha e a campanha eleitoral.

Feijóo aceitou apenas um, o que se realizou na segunda-feira à noite. O debate, por ser único e pela aproximação entre os dois partidos nas sondagens nos últimos dias, foi considerado um dos momentos chave da campanha eleitoral.