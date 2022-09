Eleições municipais e regionais arrancam na Rússia

© Sergei Ilnitsky/EPA

A Rússia iniciou esta sexta-feira eleições municipais e regionais, que se prolongam por três dias e nas quais mais de 44 milhões de eleitores podem participar presencialmente e por voto eletrónico.

Mais de 38 mil mesas de voto estarão abertas em todo o país entre as 08h00 às 20h00 ao longo dos vários fusos horários da Rússia, durante esta sexta-feira, sábado e domingo.

De acordo com as autoridades eleitorais russas, mais de 31 mil deputados e funcionários serão eleitos em 82 regiões do país, incluindo 14 governadores, para os quais mais de 44 milhões de eleitores de todo o país poderão votar.

A presidente da comissão eleitoral russa, Ella Pamfilova, classificou a campanha eleitoral como "bastante competitiva, enérgica e animada", embora tenha sublinhado que foi uma das "mais tranquilas" da última década.

O diretor do Centro de Análise Política e Investigação Social russo disse que serão eleições muito competitivas em que "80% dos partidos políticos russos participam".

"Onze partidos participam nas eleições dos governadores e 22 [dos 28 existentes] nas regionais e municipais," acrescentou Pavel Danilin, à agência noticiosa russa TASS.

Ainda assim, alguns candidatos da oposição acusaram as autoridades eleitorais de os desqualificarem sob diferentes pretextos.

Ao contrário de anos anteriores, a campanha eleitoral praticamente não se tem feito sentir nem se têm realizado manifestações de apoio ou protestos face às eleições.

Em Moscovo, as eleições vão abranger 125 dos 146 municípios da capital, elegendo 1.417 deputados municipais entre um total de mais de 5700 candidatos.

Pela primeira vez na história, a comissão eleitoral delegou às autoridades regionais a escolha dos períodos de votação.

Em 26 regiões, a votação estará aberta durante três dias, período que se reduz para dois em 15 regiões. Apenas em uma região a votação irá decorrer em um só dia, 11 de setembro.

Além disso, foi permitido o voto antecipado, uma opção escolhida por cerca de 16.500 eleitores de 23 regiões russas.