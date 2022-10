Eleições no Brasil. Polícia faz fiscalizações ilegais e diretor promete ao Tribunal Superior Eleitoral interrompê-las

© António Lacerda/EPA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não cumpriu a deliberação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, Alexandre de Moraes, que impedia que fossem feitas operações de fiscalização a transportes públicos de eleitores no dia das eleições presidenciais. Isso levou a que o tribunal exigisse explicações do diretor da polícia.

De acordo com vários órgãos de comunicação social brasileiros, a autoridade já fez mais de 500 operações do género durante este domingo. A Folha de São Paulo revela que o número é 70% superior ao que aconteceu na primeira volta, a 2 de outubro.

Nesse sentido, o TSE exigiu que as fiscalizações ilegais fossem imediatamente interrompidas e intimou o diretor-geral daquela polícia, Silvinei Vasques, a dar explicações sobre o ocorrido.

Silvinei Vasques já tinha utilizado a conta pessoal no Instagram para apelar ao voto em Jair Bolsonaro, na qual publicou uma bandeira brasileira e escreveu: "Vote 22. Bolsonaro presidente."

Chamado ao TSE, o diretor-geral comprometeu-se a interromper todas as ações de fiscalização a autocarros e a cumprir a decisão de Alexandre de Moraes.

Durante o dia das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral também usou as redes socais para pedir aos cidadãos brasileiros que denunciassem qualquer tipo de irregularidade eleitoral com a frase: "Quem impede a população de votar comete crime eleitoral."