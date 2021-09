Eletricidade aumentou quase 35% num ano em Espanha

© Artur Machado

Por TSF com Lusa 14 Setembro, 2021 • 11:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A subida dos preços da eletricidade levou a um aumento anual de 3,3% do índice de preços no consumidor (IPC) espanhol em agosto, mais quatro décimas do que em julho e a taxa mais alta desde o outono de 2012. O Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol informa que este aumento de preços é principalmente influenciado pelo crescimento anual de 34,9% da eletricidade.

O preço da eletricidade tem batido recordes, nas últimas semanas, no mercado ibérico, mas, em Portugal, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, que tutela a área da energia, garante que a tendência mal vai ser sentida pelos consumidores portugueses. A decisão final está nas mãos da Entidade Reguladora do Setor Energético (ERSE).

"No dia 15 de outubro, a ERSE, com total independência, irá fazer a sua proposta de tarifas para o próximo ano, sendo que temos inúmeras almofadas aqui: as receitas do fundo ambiental que são transferidas para combater o défice tarifário, que resultam das licenças de carbono utilizadas para produzir energia a partir do gás, ou seja, quem mais polui acaba por contribuir para que a própria eletricidade não suba, e é assim que é o regime justo", apontou o ministro João Pedro Matos Fernandes.

"Temos uma fortíssima expectativa de que os aumentos da eletricidade, a acontecerem, no próximo ano, serão marginais", assegurou.

Em Espanha, para atenuar o impacto destes aumentos, o Governo baixou o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) sobre a eletricidade de 21% para 10% e suspendeu o imposto sobre a produção (7%).Sem ter em conta estas reduções, de acordo com o INE, o IPC anual teria tido um aumento de 3,6%.

A inflação em Espanha aumentou em agosto pelo sexto mês consecutivo, ultrapassando a taxa de 3% que não atingia desde o outono de 2012, quando foi de 3,5% em outubro e de 3,4% em setembro.

Os alimentos e as bebidas não alcoólicas também aumentaram 1,9% em agosto, duas décimas de ponto percentual acima do mês de julho, devido ao aumento do preço da fruta, em comparação com a queda do ano passado.

O transporte, outro dos grupos com maior peso nas tendências da inflação, contribuiu com um aumento de três décimos de ponto percentual, para 8,8%.