Eletricidade de Moçambique estima prejuízos de 110 mil euros após tempestade tropical

A Eletricidade de Moçambique (EDM) estima prejuízos avaliados em mais de 10 milhões de meticais (110 mil euros) na sequência da passagem de uma tempestade tropical no centro de Moçambique, na madrugada de quarta-feira.

"Sofremos muito a nível dos postes de média e baixa tensão", disse o presidente da EDM, Marcelino Gildo, citado esta sexta-feira pela Televisão de Moçambique.

Segundo o presidente, numa avaliação preliminar, os ventos fortes que se fizeram sentir na província de Manica e Sofala afetaram 250 postes de média tensão e 650 de baixa tensão.

"O processo de avaliação ainda não acabou, entretanto, o que fizemos foi repor o sistema principal e depois ao longo do tempo vamos repor os outros sistemas", acrescentou.

A tempestade, apelidada de "Chalane" e que afetou também Madagáscar, atingiu parte das províncias de Sofala e Manica, no centro de Moçambique, durante a madrugada de quarta-feira, com ventos entre 90 e 100 quilómetros por hora.

O último balanço feito pelas autoridades sobre o impacto do temporal indica que sete pessoas morreram e 3600 pessoas foram afetadas nas províncias de Manica e Sofala, além de várias residências que ficaram destruídas.

Entre os meses de outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral, além de secas que afetam quase sempre alguns pontos do sul do país.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois ciclones (Idai e Kenneth) que se abateram sobre Moçambique.