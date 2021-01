Elisa Ferreira incluída. Três comissários europeus considerados "pessoas de contacto" de João Leão

ELisa Ferreira © Global Imagens

As autoridades portuguesas informaram a Comissão Europeia de que o ministro das Finanças João Leão testou positivo à Covid-19, após o final da visita do Colégio a Lisboa para reunir com a Presidência Portuguesa da União Europeia. "A Presidente von der Leyen e o Colégio desejam uma rápida recuperação ao ministro João Leão", disse à TSF um porta-voz da Comissão.

Os vice-presidentes executivos Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, assim como a comissária portuguesa Elisa Ferreira, são considerados "pessoas de contacto", revela esta fonte oficial da Comissão.

Estes três membros do Colégio de Comissários foram informados e "respeitarão as regras belgas de quarentena a partir de hoje: teste no sétimo dia; quarentena pelo menos até ao resultado do segundo teste".

A TSF apurou junto da mesma fonte que nem a presidente Von Der Leyen nem os outros membros da delegação do Colégio, que estiveram nas reuniões e eventos com o ministro das Finanças na capital portuguesa, preenchem "os critérios para serem considerados pessoas de contacto".

