Elon Musk avalia reativação de contas suspensas no Twitter

Elon Musk © Brendan Smialowski / AFP

Por Lusa 24 Novembro, 2022 • 06:28

Elon Musk está a avaliar a reativação de contas suspensas no Twitter, tenho questionado os utilizadores sobre esta possibilidade, depois de ter voltado a permitir a presença de Donald Trump na rede social.

"O Twitter deveria oferecer uma amnistia geral para as contas suspensas, desde que não tenham infringido a lei ou feito spam", questionou o dono da empresa.

Cerca de duas horas depois, mais de um milhão de contas já se tinha pronunciado, sobretudo, a favor da reativação.

No sábado, o presidente executivo do Twitter já tinha voltado a ativar a conta do antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, banido após a invasão ao Capitólio, em janeiro de 2021.

Musk, que também é responsável pela Tesla e pela SpaceX, tem vindo a sublinhar que o Twitter é uma "praça pública digital", essencial para a democracia.

Ainda assim, defende que a moderação de conteúdos é muito restritiva, prejudicando a liberdade de expressão.

Perante isto, várias marcas já suspenderam a sua publicidade na plataforma.