Elon Musk garante que vai pagar 11 mil milhões de dólares em impostos

Elon Musk foi considerado o "homem do ano" pela revista Time © Odd Andersen/AFP

Por Lusa 21 Dezembro, 2021 • 11:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O empresário Elon Musk, considerada a pessoa mais rica do mundo, garantiu esta terça-feira, na rede social Twitter, que este ano vai pagar mais de 11 mil milhões de dólares (9,7 mil milhões de euros) em impostos.

Este pagamento sucede à alienação de ações da Tesla, que fez por 14 mil milhões de dólares.

Musk, cujos ativos estão estimados em 244 mil milhões de dólares, revelou em mensagem publicada no domingo na rede social Twitter, que vai pagar "mais de 11 mil milhões de dólares em impostos este ano".

Quando na semana passada a senadora democrata Elizabeth Warren criticou a revista Time, por escolher Musk como 'homem do ano', este contestou a senadora na rede social Twitter: "Este ano vou pagar mais impostos que qualquer norte-americano na história".

No início de novembro, Musk lançou uma consulta aos seus 62,5 milhões de seguidores na Twitter, para saber o que achavam sobre a possibilidade de ele reduzir a sua posição acionista na Tesla, vendendo ações.

"Tem-se falado muito de ganhos não realizados como forma de evitar pagar impostos, pelo que me proponho vender 10% das minhas ações na Tesla. Apoia?", perguntou Musk.

Em resultado, uma maioria das respostas foi "sim", no seguimento do que o multimilionário alienou ações, pelo montante de 14 mil milhões de dólares.

Musk realizou o inquérito antes que expirassem em agosto de 2022 uma série de opções sobre ações da empresa, que recebeu em 2012, como pagamento pelas suas funções de conselheiro-delegado da Tesla.

Se tivesse esperado por 2022, Musk teria de pagar impostos mais elevados.

Vários meios de comunicação especializados apontaram que Musk financia o seu estilo de vida com empréstimos que obtém, garantidos com as ações da Tesla, o que lhe permite reduzir o que paga em impostos.

Este ano, a organização jornalística ProPublica publicou um relatório em que revelou que Musk pagou 455 milhões de dólares em impostos entre 2014 e 2018, apesar de os seus ativos terem aumentado, nesse período, 13,9 mil milhões de dólares.

E em 2018 não pagou impostos federais.

Em 2020, Musk já transferiu a sua residência oficial de Los Angeles, no Estado da Califórnia, onde tem vivido nos últimos 20 anos, para Austin, no Texas. A mudança de residência permite-lhe reduzir de forma significativa os impostos que paga.

E, em outubro, Musk anunciou que vai transferir a sede da Tesla, de Palo Alto, também na Califórnia, para Austin, o que justificou com o elevado custo de vida na localidade californiana.