Elon Musk pretende lançar a sua nave totalmente reutilizável em abril

Elon Musk © Jim Watson/AFP

Por Lusa 08 Março, 2023 • 06:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fundador da SpaceX, Elon Musk, revelou esta terça-feira que pretende lançar no próximo mês a sua nave totalmente reutilizável, a Starship, embora tenha manifestado cautelas após os sucessivos adiamentos.

"Estamos a preparar o primeiro lançamento da Starship", referiu o também CEO da Tesla e do Twitter, acrescentando esperar que esta tentativa ocorra em abril.

O bilionário falava durante uma entrevista num evento do Morgan Stanley, transmitido pela Internet, onde considerou que existe mais de 50% de hipótese da missão ser bem-sucedida.

Musk explicou que a nave "foi projetada para ser o primeiro foguetão totalmente reutilizável em geral", mas que é "provável" que a SpaceX leve "mais alguns anos" para alcançar uma "reutilização completa e rápida" da nave.

"Este é o avanço necessário para estender a vida além da Terra. Este reduz o custo de acesso ao espaço numa quantidade enorme. É como se os aviões não fossem reutilizáveis. Seria uma loucura se todas as vezes que voasse para alguma lado, tivesse que levar um pequeno avião para o voo de volta", frisou.

O empresário sublinhou que, caso tudo corra bem, este veículo poderá permitir que a vida seja "multiplanetária" e tornar "real a vida em Marte".

O primeiro voo tripulado do novo foguetão Starship será particularmente examinado, depois de ter sido selecionado pela NASA para ser o veículo que permitirá aos astronautas voltarem à superfície da Lua, no mínimo em 2025.

Elon Musk tinha expectativas de que a Starship chegasse ao espaço pela primeira vez em 2022, sem ninguém a bordo para começar.

No entanto, o cronograma para este primeiro teste continua suspenso até agora.

Em 10 de fevereiro, a SpaceX completou um teste de motor da Starship na plataforma de lançamento, com 31 dos 33 motores a acenderem-se em simultâneo durante cerca de 10 segundos no sul do Texas.