Em dia de presidenciais, Nova Jérsia legalizou marijuana para uso recreativo

Os eleitores de Nova Jérsia votaram pelo novo Presidente dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, no referendo pela legalização da marijuana. A aprovação teve larga margem, de acordo com a The Associated Press, com o "sim" a chegar perto dos 70%.

Nova Jérsia é o quarto estado mais populoso dos EUA a legalizar a marijuana. As autoridades vão, agora, adotar a regulamentação para fins recreativos.

A aprovação em Nova Jersey pressiona outros estados americanos a seguir o mesmo processo, como Nova Iorque. A senadora Liz Krueger, citada pelo New York Times, admite que a legalização pode incentivar o seu estado a adotar o mesmo caminho.

No Arizona, Dakota do Sul e Montana também se votou pela legalização da marijuana. As projeções apontam, igualmente, para uma vitória do "sim".

Nas eleições dos EUA, o Presidente Donald Trump concorre à reeleição contra o candidato democrata, o ex-vice-Presidente Joe Biden, que aparece com vantagem nas sondagens.

Se Joe Biden derrotar Trump, os democratas vão controlar a Casa Branca e o Congresso pela segunda vez desde 1995.

O Partido Democrata deteve a Presidência, o Senado e a Câmara dos Representantes em 2009 e em 2010, os dois primeiros anos da administração de Barack Obama.

As avenidas e as ruas à volta da Casa Branca estão praticamente vazias contrastando com o ruído e a música da concentração contra Donald Trump.