Em Espanha, a curva da epidemia já está a dar a volta

As autoridades de saúde espanholas lembram que o país não pode baixar a guarda nesta altura

Se em Portugal o pico do surto de coronavírus só é esperado para o final do mês de maio, em Espanha, as autoridades de saúde garantem que a curva da epidemia no país já começou a dar a volta.

Espanha registou, nas últimas 24 horas, mais 13% de casos do que no balanço anterior. O progresso da contaminação está já longe dos 25% a 30% que eram registados na última semana - e 17% dos casos detetados já tiveram alta.

As autoridades de saúde espanholas alertam, no entanto, que esta melhoria na evolução da curva epidemiológica não significa que o país possa começar a baixar a guarda.

O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde de Espanha, Fernando Simon, lembra que é preciso ter cuidado com a saturação dos cuidados intensivos nos hospitais.

"Sabemos que vão baixar os casos secundários e, portanto, vão diminuir as notificações, mas vamos ter um problema importante de que já falámos nos últimos dias: a saturação das unidades de cuidados intensivos", disse o responsável.

"Os doentes que se infetem hoje podem precisar de uma cama numa unidade de cuidados intensivos daqui a sete ou dez dias. Quer isto dizer que a utilização dos cuidados intensivos tem um atraso em relação ao controlo e à transmissão da doença, o que implica chegarmos à saturação dos cuidados intensivos no final da próxima semana ou no principio da semana seguinte", lembrou.

O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde de Espanha apelou, por este motivo, a que sejam feitos esforços extra para controlar a transmissão.

