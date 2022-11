Em Lisboa, Boris Johnson compara Putin a "um crocodilo" que quer "devorar" a Ucrânia

Boris Johnson esteve em Lisboa a convite da CNN Portugal, por ocasião do primeiro aniversário do canal © Manule de Almeida/Lusa

O antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson considera que não será possível assinar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia porque o Presidente russo não é um interlocutor de confiança.

"Como podemos negociar com um crocodilo quando ele está a morder a nossa perna e o seu objetivo é devorar todo o nosso corpo?", questionou, em de declarações esta segunda-feira à CNN Portugal, em Lisboa.

Boris defendeu que só há uma forma de pôr fim ao conflito: "Putin deve falhar e a Ucrânia deve ganhar. Os ucranianos podem, devem e vão ganhar porque simplesmente não há alternativa".

Para isso, defende, é preciso continuar a apoiar a Ucrânia "económica, diplomática e militarmente" e até redobrar esse apoio. O antigo primeiro-ministro britânico agradeceu a António Costa e ao Governo português "pelo que estão a fazer" nesse sentido.

Boris Johnson revelou ainda uma conversa que teve com o presidente da Rússia na acredita ter percebido a verdadeira motivação para a guerra na Ucrânia: Vladimir Putin "ser o novo Pedro, o Grande. Invadiu a Ucrânia porque pensava que o faria mais popular, porque estava iludido e porque não tinha ninguém para o confrontar".

Por outro lado, o britânico não acredita que o Presidente russo seja capaz de usar armas nucleares porque "aterrorizaria a própria população" e "faria com que saísse do clube dos países civilizados", isolando ainda mais a Rússia do resto do mundo.