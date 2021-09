Assalto milionário em Paris. Grupo rouba 10 milhões de euros em joias

© Wikimedia Commons

Um grupo de assaltantes roubou esta terça-feira a ourivesaria italiana Bulgari, na Place Vendôme, em Paris, e saiu com joias avaliadas em cerca de 10 milhões de euros.

Segundo a AFP, a polícia chegou ao local pouco depois do momento do assalto. Os assaltantes conseguiram fugir num carro e em duas scooters, mas um deles acabou capturado e baleado na perna pela polícia.

O carro foi mais tarde abandonado e um outro suspeito foi encontrado escondido num parque de estacionamento do centro comercial Les Halles, perto do museu do Louvre e da catedral de Notre-Dame.

Também em Paris, a 27 de julho, um outro homem roubou dois milhões de euros em joias, numa loja de marca de luxo Chaumet, antes de fugir numa scooter elétrica. Três dias depois, dois homens armados com uma pistola e gás lacrimogéneo conseguiram roubar joias avaliadas no valor de 400 mil euros, numa loja da Dinh Van.