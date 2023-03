Embaixada de Israel em Portugal encerrada até nova ordem

© Abir Sultan/EPA

A embaixada de Israel em Portugal está a partir desta tarde encerrada até novas ordens, sabe a TSF.

As embaixadas de Israel em todo o mundo estão a ser encerradas no seguimento do apelo da maior central sindical do país, Histadrut, a uma greve geral - que foi mobilizada em apenas algumas horas -, contra a reforma judicial anunciada pelo Governo de Netanyahu que vai diminuir a independência da justiça e aumentar o controlo do executivo.

Fonte da embaixada israelita em Portugal avançou à TSF que os funcionários são representados pelo sindicato em questão e decidiram acatar a recomendação, pelo que a representação diplomática já não abre depois do almoço.

A decisão foi entretanto oficializada pela representação diplomática. "Devido à decisão da União de Sindicatos em Israel - para a qual todas as embaixadas israelitas são instruídas a parar de trabalhar e a entrar em greve - a Embaixada será fechada hoje até nova ordem", lê-se no Twitter.

Quaisquer questões de emergência devem ser abordadas através de "consul@lisbon.mfa.gov.il", informa ainda.

O Governo israelita alega que, historicamente, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de Israel já se intrometeu demasiado em assuntos políticos, razão pela qual é necessário limitar os poderes.

Os opositores da reforma argumentam, por sua vez, ser "vital para a saúde democrática" de um país haver um sistema judiciário "independente".